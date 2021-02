Non ci sono ancora date ufficiali per il recupero della gara di campionato non disputata da Juventus e Napoli lo scorso 4 ottobre 2020 dopo lo stop dell’ASL Napoli 1. La sentenza del Collegio di Garanzia del CONI ha ribaltato le decisioni del Giudice Sportivo e adesso bisogna capire quando si potrà disputare la gara d’andata, che verrà recuperata dopo la sfida di ritorno.