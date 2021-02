Quando si gioca la finale di Coppa Italia 2020-2021

La finale della 74esima edizione di Coppa Italia si terrà il 19 maggio 2021. In una partita secca (con eventuali supplementari e rigori in caso di parità) le due finaliste si sfideranno in una sede ancora da decidere. Lo Stadio designato in linea di massima è l’Olimpico di Roma, ma probabilmente il palcoscenico sarà San Siro di Milano. Il vincitore in carica è il Napoli, che lo scorso anno ebbe la meglio sulla Juventus all’Olimpico.