Quarta mostra i segni del graffio di Lukaku, Fiorentina furiosa: “Gol dell’Inter da annullare”

Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta in una foto pubblicata sui social mostra un graffio sul collo che avrebbe rimediato nel contrasto con Romelu Lukaku in occasione del gol che ha regalato la qualificazione ai quarti di Coppa Italia all’Inter arrivato all’ultimo minuto dei tempi supplementari. Secondo l’argentino la rete sarebbe stata da annullare per un fallo ai suoi danni dell’attaccante belga commesso nel tentativo di liberarsi dalla marcatura.