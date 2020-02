Raccontami di un giorno perfetto: trailer del film originale Netflix

Raccontami di un giorno perfetto: trailer del film originale Netflix

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Raccontami di un giorno perfetto, il film originale Netflix con protagonisti Elle Fanning e Justice Smith.

Diretto da Brett Haley e scritto da Liz Hannah, il film si basa sull’omonimo romanzo scritto da Jennifer Niven. Echo Lake Entertainment e FilmNation Entertainment hanno prodotto il film, con Fanning, Paula Mazur, Mitchell Kaplan, Doug Mankoff, Andrew Spaulding e Brittany Kahn come produttori, mentre Hannah sarà il produttore esecutivo.

Raccontami di un giorno perfetto: quando esce e dove vederlo in streaming

Raccontami di un giorno perfetto in streaming debutterà solo su Netflix il 28 febbraio.

Raccontami di un giorno perfetto: la trama e il cast

Sconvolta dalla morte della sorella, l’introversa Violet Markey (Elle Fanning) riscopre la gioia di vivere quando incontra l’eccentrico e imprevedibile Theodore Finch (Justice Smith). Tratto dal romanzo bestseller internazionale di Jennifer Niven.

Nel cast anche Alexandra Shipp nel ruolo di Kate, Keegan-Michael Key nel ruolo di Embry, Luke Wilson come James, Kelli O’Hara nel ruolo di Sheryl, Felix Mallard nel ruolo di Roamer, Virginia Gardner nel ruolo di Amanda, Lamar Johnson nel ruolo di Charlie e Sofia Hasmik nel ruolo di Brenda.

Il romanzo

All the Bright Places è un romanzo per adulti scritto da Jennifer Niven ed è stato pubblicato per la prima volta il 6 gennaio 2015 tramite la società di edizioni Knopf Publishing Group ed è il primo lavoro per giovani adulti di Niven. All the Bright Places è scritto in uno stile soggettivo dal punto di vista dei due personaggi principali, Finch e Violet. Il romanzo è composto da brevi sezioni narrate da Finch e Violet, che generalmente si alternano tra i due personaggi. Questo stile di scrittura permette ai lettori di comprendere i cambiamenti in Violet mentre guarisce dalla morte di sua sorella e Finch mentre si ammala progressivamente più mentalmente durante il romanzo.

