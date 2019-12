RAFFAELE SAINATO CANDIDATO ALLE REGIONALI La coalizione “Tutti per Locri”a sostegno del vicesindaco

La coalizione

“Tutti per Locri”, che da sei anni amministra la città di Locri, è un

laboratorio politico che ha aggregato diverse persone, idee ed esperienze che

si sono concretizzare in azioni al servizio dei cittadini di Locri e della

Locride.

Un metodo di lavoro

che ha riscontrato il gradimento dei cittadini locresi il 10 giugno 2018 che ci

hanno confermato la fiducia con un consenso plebiscitario.

Oggi, alla luce anche

degli ultimi positivi impegni e risultati dell’anno che si sta concludendo,

abbiamo deciso di provare ad estendere il nostro laboratorio e “modus operandi”

sul territorio regionale.

Per farlo, dopo mesi

di confronto e condivisione con tantissimi amici di questo nuovo progetto

politico, ci siamo determinati nel candidare, alle elezioni regionali del

prossimo 26 gennaio, uno degli uomini maggiormente impegnati ed esposti in

questi anni: il vicesindaco Raffaele Sainato.

La candidatura di Raffaele rappresenta per Tutti noi un’ottima sintesi per provare ad aprire un varco importante nell’Assemblea regionale a fianco del futuro Presidente Jole Santelli che, per tutti noi, oltre ad essere una cara amica, rappresenta una importante garanzia; ed è inoltre un’opportunità per andare a rappresentare con forza e determinazione tutte le criticità che in questi anni abbiamo costantemente denunciato e che non hanno trovato il giusto e necessario ascolto.

Il nostro

“laboratorio politico” ha trovato ospitalità nella lista di

“Fratelli d’Italia” che rappresenta per il sottoscritto un ritorno a

casa dopo lo scioglimento forzato e mai digerito di “Alleanza Nazionale”.

Per tutto ciò voglio pubblicamente ringraziare tre cari amici e esponenti nazionali di “Fratelli d’Italia”: Giovanni Donzelli, Achille Totaro e Edmondo Cirielli, con i quali in passato ho condiviso una lunga militanza ed una esaltante e formativa esperienza politica. Achille, Giovanni ed Edmondo sono stati determinanti nel mio “ritorno a casa” dopo dieci lunghi anni di impegno politico amministrativo, caratterizzato però sempre su una convinta ideologia di DESTRA, ma senza un partito di riferimento.

Oggi si torna a casa

in “Fratelli d’Italia” il partito della destra moderna e moderata guidato da una

grande leader quale ha dimostrato di essere Giorgia Meloni e coordinato in

Calabria dalla cara Wanda Ferro che rappresenta un altro punto fermo di

serietà, onestà e coerenza.

Il nostro obiettivo sarà quello di provare a fare in ambito provinciale e regionale quella rivoluzione che “Tutti per Locri” ha dimostrato in modo oggettivo e con grave coraggio di saper fare sul proprio territorio.

Oggi credo con convinzione in questo nuovo interessante ed entusiasmante progetto politico, accanto al mio vice Raffaele Sainato che in questi anni non si è mai risparmiato nell’esclusivo interesse della collettività.

Come sempre ci mettiamo la faccia e il cuore perché siano innamorati della nostra terra e siamo fermamente convinti di poter ribaltare tutte le negatività che purtroppo, quotidianamente siamo costretti a vivere.

Ci sono candidati che

si presentano come novità, Noi non siamo “assolutamente” una novità

ma siamo senza dubbio alcuno una certezza.

Oggi Tutti per Locri

diventa” Tutti per la Calabria” e il 26 gennaio Vi invitiamo a

sostenere il nostro progetto politico scegliendo Raffaele Sainato in Fratelli

d’Italia con Jole Santelli Presidente.

Giovanni Calabrese

Tutti per Locri

