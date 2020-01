RAI Klaus Davi accoglie le scuse di Timperi ma chiede di dare spazio alla Calabria positiva

Lente Locale

R. & P.

«Accolgo con piacere le scuse di Tiberio Timperi e

pertanto non intendo procedere con la denuncia nei riguardi della Rai.

Auspico ora un incontro con Fabrizio Salini (amministratore delegato

Rai) , e qui mi faccio portavoce di altre centinaia di comuni della

Calabria, per impostare una prima serata dedicata alle eccellenze della

nostra regione». Lo ha scritto Klaus Davi sul proprio profilo Twitter (https://twitter.com/KlausDavi/status/1222887235424440320).

Il massmediologo nei giorni scorsi aveva criticato un’infelice battuta

del presentatore romano nei riguardi del popolo calabrese, andata in

onda su Uno Mattina.

