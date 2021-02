Raluca Rebedea difende il marito Walter Zenga: “Andrea rifiutò l’invito al nostro matrimonio”

A Live – Non è la D’Urso interviene in collegamento la moglie di Walter Zenga (da cui non si è mai separata, contrariamente a quanto annunciato). Raluca ha difeso il marito sostenendo che abbia più volte invitato i figli Nicolò e Andrea. Quest’ultimo avrebbe rifiutato di partecipare a due eventi importanti e, secondo un’altra testimonianza, a un giro in taxi con il genitore alle nozze del fratellastro Jacopo.