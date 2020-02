Rapunzel: la Disney mette in cantiere il live action

La Disney starebbe sviluppando una versione live action di Rapunzel – L’intreccio della torre, il 50° Classico d’Animazione basato sulla celebre fiaba tedesca “Raperonzolo” scritta dai Fratelli Grimm.

Il film d’animazione, uscito nel 2010, annovera tra i doppiatori originali Mandy Moore (This Is Us) e Zachary Levi (Shazam!) e divenne un grandissimo successo all’epoca della sua uscita, con 592 milioni di dollari incassati a livello mondiale. Attualmente, è il settimo classico Disney ad aver incassato di più nella storia.

Come riportato da The DisneyInsider, la Disney è attualmente al lavoro su una versione live action di Rapunzel che, in realtà, potrebbe anche non essere un remake del Classico d’Animazione, ma piuttosto un nuovo adattamento della favola originale. Sempre dalla fonte apprendiamo che la Casa di Topolino ha incaricato Ashleigh Powell (Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni) di scrivere la sceneggiatura del film.

Il personaggio di Rapunzel (chiaramente una versione slegata dal film animato) era già apparso “in carne ed ossa” nel musical Into the Woods di Rob Marshall, interpretato dall’attrice MacKenzie Mauzy.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli. Ricordiamo che di recente la Disney ha annunciato anche i live action di altri due celebri classici: Bambi e Pinocchio (quest’ultimo sarà diretto da Robert Zemeckis, regista della trilogia di Ritorno al Futuro e di Forrest Gump).

A marzo arriverà finalmente nelle sale l’attesissimo live action di Mulan, mentre tra i film attualmente in produzione figura Cruella, il live action dedicato all’iconica Crudelia de Mon che vedrà il premio Oscar Emma Stone nei panni della protagonista.

