Recuperare un uomo violento può salvare più donne: l’importanza dei centri per partner maltrattanti

Ogni anno sono più di 500 gli uomini che si rivolgono ai Cam: i centri per l’ascolto degli uomini maltrattanti. L’approccio è quello di una terapia di gruppo, come in un gioco di specchi, in cui attraverso l’altro si riconosce la propria violenza e la si racconta trovando le giuste parole e le soluzioni per uscirne. Perché per ogni uomo autore di violenza recuperato, ci sono decine di donne che saranno salvate.