Reddito di cittadinanza: a Napoli lavori sociali solo per 7 richiedenti su 740

L’assessore al Welfare del Comune Giovanni Pagano: “Siamo pronti ad avviare i Progetti di Utilità Collettiva (PUC) per i percettori del Reddito di Cittadinanza. Gli uffici hanno presentato 14 progetti. Ma c’è troppa lentezza dai Centri per l’Impiego a fornire i nominativi di coloro che hanno già firmato il Patto per il Lavoro e sono disponibili per i PUC, al momento ci sono stati dati 7 nomi su 740”. A Napoli sono 63mila i percettori di reddito.