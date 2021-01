Reddito di Cittadinanza Napoli, tutti i lavori da fare al Comune: dai rifiuti alla protezione civile

Pulizia delle fioriere e delle aiuole da cartacce e altri rifiuti, segnalazione di chi lascia i sacchetti dell’immondizia selvaggiamente. Ma anche coordinamento delle entrate e delle uscite degli studenti dalle scuole soprattutto in periodo Covid19, manutenzione del verde, primo intervento di soccorso di protezione civile in caso di calamità e maltempo e aiuto psicologico alle persone fragili. Ecco tutti i lavoretti che i percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC) saranno chiamati a fare per conto del Comune di Napoli per continuare a beneficiare del sussidio.