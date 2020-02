Reflui di maiali direttamente nel torrente, sigilli ad allevamento. Quattro denunce a Lattarico

Sigilli a un allevamento intensivo di suini a Lattarico e quattro denunce ai due proprietari e due dipendenti accusati di scarico abusivo di reflui industriali e attività di gestione rifiuti non autorizzata. I carabinieri forestale di Lattarico, a seguito di un controllo dell’attività, sono rimasti insospettiti dal colore scuro del torrente “Quellia”, segnalata anche da alcuni cittadini. Hanno quindi scoperto uno scarico abusivo dell’allevamento realizzato attraverso un by-pass azionato manualmente per permettere ai reflui di canalizzarsi al suolo. Gli escrementi dei suini venivano sversati nel torrente tramite una condotta naturale di 250 metri. Inoltre, nell’area di pertinenza dell’allevamento, i liquami e le deiezioni si sono accumulate fino a formare uno spessore tale da denotare la presenza di un elevato quantitativo di rifiuti sul suolo e la produzione di odori nauseabondi. I carabinieri hanno quindi sequestrato i terreni invasi dai liquami e dalle deiezioni, estesi oltre 3.000 metri quadrati, gli scarichi, il by pass e la condotta utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti. I due proprietari, in concorso con i due operai della stessa società agricola che avrebbero eseguito fisicamente le manovre di by-pass del refluo dalle vasche alla condotta abusiva, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Cosenza per il reato di scarico abusivo di reflui industriali ed attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Sigilli a un allevamento intensivo di suini a Lattarico e quattro denunce ai due proprietari e due dipendenti accusati di scarico abusivo di reflui industriali e attività di gestione rifiuti non autorizzata. I carabinieri forestale di Lattarico, a seguito di un controllo dell’attività, sono rimasti insospettiti dal colore scuro del torrente “Quellia”, segnalata anche da alcuni cittadini. Hanno quindi scoperto uno scarico abusivo dell’allevamento realizzato attraverso un by-pass azionato manualmente per permettere ai reflui di canalizzarsi al suolo. Gli escrementi dei suini venivano sversati nel torrente tramite una condotta naturale di 250 metri. Inoltre, nell’area di pertinenza dell’allevamento, i liquami e le deiezioni si sono accumulate fino a formare uno spessore tale da denotare la presenza di un elevato quantitativo di rifiuti sul suolo e la produzione di odori nauseabondi. I carabinieri hanno quindi sequestrato i terreni invasi dai liquami e dalle deiezioni, estesi oltre 3.000 metri quadrati, gli scarichi, il by pass e la condotta utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti. I due proprietari, in concorso con i due operai della stessa società agricola che avrebbero eseguito fisicamente le manovre di by-pass del refluo dalle vasche alla condotta abusiva, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Cosenza per il reato di scarico abusivo di reflui industriali ed attività di gestione rifiuti non autorizzata.