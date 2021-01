Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, è ormai alle porte ed è tempo di trovare il regalo perfetto per il proprio partner. Perché non puntare sui regali beauty, perfetti per prendersi cura del proprio corpo e del proprio aspetto con la giusta dose d’amore? Scopriamo insieme quali sono i migliori regali beauty per lui e per lei ideali per questo San Valentino 2021.