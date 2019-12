Pin it

Reggio Calabria, spara davanti a un bar e pubblica il video in Rete: due denunce

Un uomo ha sparato colpi di pistola ballando a ritmo di musica per festeggiare l’approssimarsi del nuovo anno, davanti a un bar di Palizzi Marina (Reggio Calabria). L’episodio è stato ripreso in un video che è stato poi pubblicato in Rete, diventando virale e dividendo gli utenti. I carabinieri hanno scoperto che l’arma era una scacciacani e i due, autore e protagonista del video, sono stati denunciati. A carico delle due persone che hanno realizzato il filmato, un 48enne un 41enne rispettivamente cliente e gestore del bar teatro della vicenda, i militari hanno eseguito delle perquisizioni.

Rosa Marchetti