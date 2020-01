Regionali. Affluenza: alle 19 al voto più di un terzo dei calabresi

Si è più o meno triplicata nelle ultime cinque ore ovvero dalle 12 alle 19 la percentuale di affluenza alle urne nella nostra regione. Alle sette di questa sera, orario in cui si stacca il secondo “tagliando” di verifica della presenza degli elettori nei seggi, i calabresi che hanno votato sono stati all’incirca il 35,3% (segnando quasi ed appena un +1% rispetto alla precedente tornata del 2014). NEL DETTAGLIO questa l’affluenza nelle cinque province della regione: Catanzaro: 36,8% (precedenti: 33,1%);Cosenza: 36,4% (precedenti: 36,2%);Crotone: 32,2% (precedenti: 32,4%);Reggio Calabria: 35,2% (precedenti: 34,2%);Vibo Valentia: 33,2% (precedenti: 33,8%).A mezzogiorno, durante la prima rilevazione, i votanti erano stati poco più del 10,4 per cento, segnando oltre un punto e mezzo in più rispetto alle Regionali di cinque anni fa (QUI). Le operazioni di voto, com’è noto, si concluderanno alle 23 e subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. *** Gli aventi diritto sono circa 1,9 milioni (934 mila maschi e 975 mila femmine), suddivisi su 2420 seggi in 808 comuni complessivi. Nel collegio Nord (Cosenza) i seggi più numerosi, 877; in quello di Centro (che comprende Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia) sono 844; in quello Sud (Reggio Calabria) 699. [>] QUI tutte le informazioni su come votare (in aggiornamento)

