Regionali, entra nel vivo la campagna elettorale. Attesi i big della politica

Entra nel vivo la campagna elettorale per le regionali in Calabria . E lo fa portando nella regione i big della politica. I segretari dei partiti faranno visita nelle città delle 5 province calabresi per supportare le candidature delle proprie liste. Si apre oggi, mercoledì 8 gennaio, con l’arrivo del segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. La prima tappa sarà a Lamezia dove visiterà il centro regionale di neurogenetica, e a seguire andrà nella struttura Progetto Sud dove farà un punto stampa insieme a Pippo Callipo e ai candidati del Pd alle elezioni regionali. Il segretario del Pd farà tappa a Cosenza per una manifestazione elettorale al Supercinema Modernissimo. Sabato 11 gennaio il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, incontrerà i giovani e presenterà i candidati della lista del Pd. Anche i leader del centro destra sono pronti a dare battaglia e fare un salto in Calabria . Il primo a farlo sarà Giorgia Meloni che venerdì 10 gennaio farà un salto a Catanzaro per sostenere Fratelli d’ Italia e la candidata presidente Jole Santelli. Per Meloni sarebbero in programma altre tappe in Calabria prima del voto. Nella stessa giornata il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà presente in quattro appuntamenti: a Bisignano, dove incontrerà una delegazione di agricoltori. Si sposterà quindi a Botricello, dove terrà un incontro pubblico. Tappa anche a Crotone. Silvio Berlusconi potrebbe sbarcare nella nostra regione per chiudere la campagna elettorale della candidata del centro destra; mentre il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, potrebbe arrivare in Calabria il 19 gennaio, a ridosso della fine della campagna elettorale per prendere parte a un mini tour a sostegno del candidato del M5S, il docente dell’Unical Francesco Aiello.

Entra nel vivo la campagna elettorale per le regionali in Calabria. E lo fa portando nella regione i big della politica. I segretari dei partiti faranno visita nelle città delle 5 province calabresi per supportare le candidature delle proprie liste. Si apre oggi, mercoledì 8 gennaio, con l’arrivo del segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. La prima tappa sarà a Lamezia dove visiterà il centro regionale di neurogenetica, e a seguire andrà nella struttura Progetto Sud dove farà un punto stampa insieme a Pippo Callipo e ai candidati del Pd alle elezioni regionali. Il segretario del Pd farà tappa a Cosenza per una manifestazione elettorale al Supercinema Modernissimo. Sabato 11 gennaio il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, incontrerà i giovani e presenterà i candidati della lista del Pd. Anche i leader del centro destra sono pronti a dare battaglia e fare un salto in Calabria. Il primo a farlo sarà Giorgia Meloni che venerdì 10 gennaio farà un salto a Catanzaro per sostenere Fratelli d’Italia e la candidata presidente Jole Santelli. Per Meloni sarebbero in programma altre tappe in Calabria prima del voto. Nella stessa giornata il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà presente in quattro appuntamenti: a Bisignano, dove incontrerà una delegazione di agricoltori. Si sposterà quindi a Botricello, dove terrà un incontro pubblico. Tappa anche a Crotone. Silvio Berlusconi potrebbe sbarcare nella nostra regione per chiudere la campagna elettorale della candidata del centro destra; mentre il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, potrebbe arrivare in Calabria il 19 gennaio, a ridosso della fine della campagna elettorale per prendere parte a un mini tour a sostegno del candidato del M5S, il docente dell’Unical Francesco Aiello.