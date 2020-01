Regionali. Gli exit poll anticipano, lo spoglio conferma: la “pasionaria” presidente col 55%. Débâcle Callipo

Le conferme arrivano di buon’ora. Gli exit poll sempre più affidabili, la stessa sera annunciano una vittoria, quella di Jole Santelli (QUI), tra l’altro ampiamente prevista nel pre-elezioni, e che lo spoglio delle schede non può che avvalorare ufficialmente (al momento in cui scriviamo mancano da scrutinare poco meno di 150 sezioni su 2420). La Coordinatrice di Forza Italia è il nuovo presidente della Regione Calabria. La prima donna in assoluto a sedere sullo scranno più alto della Cittadella: 51 anni, avvocato, cosentina di nascita ma da tempo romana d’adozione, negli ambienti parlamentari Santelli è conosciuta come la “pasionaria” azzurra; ex sottosegretario alla Giustizia del governo Berlusconi, di cui è una dei fedelissimi, è in Forza Italia praticamente dalla nascita, dal lontano 1994. Il centrodestra, dunque, porta a casa un sonoro 55,37% di consensi, pari a oltre 414 mila voti complessivi, staccando il centrosinistra di ben 25 punti percentuali. Le liste in appoggio della neo governatrice, sei in tutto, giocano la loro parte. Forza Italia la più votata della coalizione col 12,5% (oltre 89 mila voti); Lega Nord a seguire con il 12,2% (87.236 voti); poi Fratelli d’Italia con 10,9% (78.023 voti); Jole Santelli Presidente 8,31% (59.576 voti); Udc al 6,9% (48.482 voti); chiude Casa delle Libertà col 6,4% (46.056 voti). Sul fronte opposto, quello del competitor Pippo Callipo, fronda centrosinistra si ferma al 30,24% (poco più di 226 mila voti). Al PD va il premio di consolazione del dopo-sconfitta con il trofeo di partito più votato in Calabria : 15,4% la percentuale (110 mila i voti); a seguire le altre due liste di appoggio al candidato, Io Resto in Calabria col 7,8% (quasi 56 mila voti) e Democratici e Progressisti al 6,1% (circa 44 mila voti). Non va bene per il Movimento 5 Stelle ed il candidato governatore Francesco Aiello. I pentastellati portano a casa un misero 7,3% (poco più di 54 mila voti) tra il 6,2% (44 mila voti) della lista ufficiale e l’1, 0% (circa 7.800 voti) della civica Liberi di Cambiare. Buona prova per l’outsider della competizione 2020. L’ex Capo della Protezione Civile, Carlo Tansi, alla sua prima esperienza elettore, s’attesta al 7,1% (oltre 53 mila voti) grazie al sostegno delle tre liste a suo supporto: Tesoro Calabria che conquista il 5,1% (oltre 36 mila voti); Calabria Libera con lo 0,67% (poco più di 4700 voti) e Calabria Pulita con un risicato 0,40% (circa 2.800voti) L’affluenza alle urne, lo ricordiamo, è stata intorno al 44%, un dato affatto distante dalle scorse elezioni regionali del 23 novembre 2014, quando Mario Oliverio venne eletto presidente con circa il 61% (QUI) e che conferma, qualora ce ne fosse bisogno, come sia l’astensionismo il “partito” preferito in Calabria (QUI).

