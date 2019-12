Regionali. Nicola Paris con l’UDC per la carica di presidente: candidatura ufficializza

Nicola Paris ha ufficializzato la sua candidatura alla Regione Calabria con l’UDC. Sul suo profilo FB, ieri sera ha scritto agli amici ed elettori informandoli della discesa in campo alle prossime regionali con lo scudo crociato. Una nuova “avventura” politica per l’attuale consigliere comunale di Reggio Calabria che si dice “pronto a mettere come sempre, la sua esperienza e il suo cuore per la sua terra, per la sua gente, per i più bisognosi”. “Cari amici, è una grande emozione per me informarvi sulla mia candidatura nella lista dell’UDC alle prossime elezioni regionali del 26 Gennaio. Chi mi conosce sa qual è l’amore incondizionato che provo per la mia terra e con quanta dedizione mi impegno per provare a renderla sempre migliore Le elezioni regionali non sono una partita semplice, però ho il desiderio di mettermi in gioco ancora una volta e lo voglio fare insieme a voi e per voi. Come ho già fatto in passato nel territorio che mi ha formato e fatto crescere, iniziando dalla circoscrizione e, poi, come Consigliere comunale del Comune di Reggio Calabria, voglio mettere al vostro servizio la mia esperienza e diventare il vostro portavoce nella nostra regione. Facciamolo insieme, sarà per me un privilegio dare voce alla mia gente”. Scrive Nicola Paris nel suo post sui social.

