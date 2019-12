Regionali. Pd “spaccato”. Oliverio alla fine cede: ritira la candidatura e appoggia Callipo

Mario Oliverio fa un passo indietro, non scenderà in campo alle prossime elezioni da solo e in “antitesi” al Partito Democratico, anzi, sarà al fianco dei Dem sostenendo la candidatura di Pippo Callipo a governatore della Calabria. Una decisone ufficializzata da una nota dalla coalizione di centrosinistra che lo aveva sostenuto e che sottolinea la scelta di accogliere “l’appello” rivolto dal segretario nazionale Nicola Zingaretti ad una unione d’intenti. Nel pomeriggio Oliverio ha convocato proprio la stessa coalizione per valutare la situazione politica proprio alla luce dell’invito del numero uno del Pd “a costruire un ampio schieramento unitario delle forze democratiche e progressiste” con l’obiettivo di “contrastare e sconfiggere il centrodestra a trazione leghista”. Uno sforzo Zingaretti che è stato “apprezzato” e ha condotto ad offrire la “disponibilità ed apertura” espressa da Oliverio già in una dichiarazione di ieri. “In particolare – spiega la coalizione degli “oliveriani” – è stata fatta propria la preoccupazione del segretario nazionale del Pd in relazione alla necessità di non disperdere il lavoro positivo svolto dal Governo Regionale in questi anni e la necessità di proiettarlo nel futuro attraverso un progetto innovativo sostenuto da un ampio schieramento del centrosinistra e del civismo democratico”. La colazione insomma sosterrà il governatore uscente nella volontà di dare vita nelle prossime ore al confronto necessario per “valutare e costruire tutte le condizioni per rendere possibile la realizzazione di una coalizione ampia, forte e autorevole nell’interesse della Calabria e dei calabresi”.

