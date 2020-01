Regionali. Per ora vince l’astensionismo. Exit poll: Santelli tra 49 e 53%, Callipo 29/33%

A chiusura dei seggi nelle cabine elettorali dell’intera regione – al momento in cui scriviamo – si sono presentati poco più di quattro calabresi su dieci. Una percentuale di affluenza complessiva, dunque, che si attesta, alle 23, a circa il 43 per cento. Un dato piuttosto simile in ogni singola provincia dove hanno espresso la propria preferenza per l’elezione del nuovo governatore e dei Consiglieri della massima assise regionale, il 44% dei catanzaresi, il 42% dei cosentini; il 37% dei crotonesi; il 45% dei reggini ed il 42% dei vibonesi (dati in aggiornamento). In pratica e per semplificare, più o meno sei calabresi su dieci hanno deciso di restare a casa. Ed è inutile girarci attorno: l’astensionismo si conferma il maggior partito della Calabria, sebbene senza rappresentanza alcuna in Consiglio regionale! In fondo non era inaspettato, le previsioni e i dubbi su un disinteresse alla politica dei calabresi erano già evidentemente nell’aria nei pochi giorni di una scarna campagna elettorale. Né tantomeno è questa una novità: cinque anni fa, nel novembre del 2014, Mario Oliverio vinse le elezioni sì con un bulgaro 61% per cento, ma con una percentuale di votanti, allora, che fu del 44 per cento, consentendogli di governare questa regione per un lustro con il consenso, pertanto, di solo un quarto degli aventi diritto (QUI). La storia, dunque, si ripete. Sebbene e come è noto (e sarebbe anche banale nasconderlo) l’assenza alle urne faccia comodo a gran parte degli schieramenti in campo, i calabresi hanno dato un segnale, una evidente indicazione. Non ignavia o indifferenza – come sarebbe facile etichettarlo, e frettolosamente – quanto invece un puro avvilimento e sincera sfiducia, divenuto assertivo, avverso nomi, facce e simboli ripropostisi (anche senza vergogna) tra opportunistici cambi di casacca e riaffermazione di vecchie logiche asservite ad ultradecennali potentati elettorali. “Grandi elettori”, portatori di stabili “consensi” confrontatisi nell’agone con un’offerta di alternanza, lasciatecelo dire, tutt’altro che entusiasmante. Che vinca il migliore, s’intende! Ma chiunque esso sia sappia però che non potrà arrogarsi il diritto di sciorinare una sua immaginaria capacità di “rappresentanza” di un intero popolo calabrese. Chiunque avrà la fortuna di sedere per i prossimi cinque anni tra le confortevoli poltrone della Cittadella e i “dorati” scranni di Palazzo Campanella, sarà solo e esclusivamente espressione di un piccolo orticello. Duro da potare. GLI EXIT POLL Intanto, superata la “quarantena” elettorale, s’affacciano gli exit poll. Il primo è della Rai, emerso nel corso della trasmissione “Porta a Porta”, e che fotografa un netto vantaggio del centrodestra: Jole Santelli oscillerebbe infatti tra il 49 ed il 53%, seguita da Pippo Callipo (per il centrosinistra) tra il 29 ed il 33%; Carlo Tansi oscillerebbe tra una forchetta del 7 e 11%; stessi valori, quest’ultimi, anche per Francesco Aiello (M5S).

