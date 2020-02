Regione e Governo, la Santelli a Roma per avviare tavoli tematici per la Calabria

L’aveva preannunciato due giorni fa in conferenza stampa la governatrice della Regione, Jole Santelli, che la delegazione di Roma della Regione Calabria doveva “essere un motore pulsante della nostra attività”. E così ieri l’ha confermato. La neo presidente ha infatti deciso di avviare gli incontri istituzionali direttamente a Roma e ha deciso di iniziare con il Ministro della salute Roberto Speranza, “l’occasione – scrive la Santelli – è data dal tavolo Salute cui partecipano gli assessori di tutte le regioni. È per questo che, per la Calabria, è necessario lavorare anche da Roma”. Oltre alla salute uno dei temi cardine della nuova presidentessa è quello delle infrastrutture, per questo motivo ha incontrato il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri. “Con lui i focus sono stati i progetti Anas e Ferrovie dello Stato con un approfondimento sul Porto di Gioia Tauro”, mentre con il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, la Santelli ha “discusso dei problemi finanziari che attanagliano la Regione Calabria e gli enti locali”. D’altronde la Santelli aveva assicurato che “buona parte del lavoro si svolgerà proprio qui. Per almeno tre giorni alla settimana lavorerò dagli uffici romani perché è importante che la Calabria torni a dialogare con lo Stato e sia presente a tavoli strategici, così da assicurare un rapporto costante con tutti gli organismi istituzionali presenti nella capitale, in particolare con il Governo e il Parlamento”.

