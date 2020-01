Renée Zellweger: 10 cose che non sai sull’attrice

Renée Zellweger: 10 cose che non sai sull’attrice

Dopo un periodo di inattività, l’attrice Renée Zellweger è tornata da protagonista al cinema nel film Judy, con un ruolo che le ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti da parte della critica. Già vincitrice di un Oscar nel 2003, la Zellweger è conosciuta in particolare per il personaggio di Bridget Jones.

Ecco 10 cose che non sai di Renée Zellweger.

Renée Zellweger: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice ha debuttato al cinema con il film La vita è un sogno (1993), per poi recitare in celebri film degli anni Novanta come Giovani, carini e disoccupati (1994), Jerry Maguire (1996), La voce dell’amore (1998), per poi acquisire ulteriore notorietà con Io, me & Irene (2000) e Il diario di Bridget Jones (2001). Con quest’ultimo in particolare consacra la sua carriera. L’attrice recita poi in celebri film come Chicago (2002), Ritorno a Cold Mountain (2003), Che pasticcio, Bridget Jones! (2004), Cinderella Man – Una ragione per lottare (2005), Miss Potter (2006), In amore niente regole (2008), Appaloosa (2008), New in Town (2009), Bridget Jone’s Baby (2016) e Judy (2019).

2. È stata protagonista di una serie TV. La Zellweger è stata protagonista, nel 2019, anche della serie Netflix What/If. Qui interpreta il personaggio di Anne Montgomery, misteriosa e ricca benefattrice che concede ad una coppia di sposi in difficoltà, cambiando tuttavia per sempre le loro vite.

3. È stata anche produttrice. L’attrice ha ricoperto il ruolo di produttrice per il film Miss Potter, di cui è anche interprete. Veste nuovamente tale ruolo per i film televisivi Living Proof (2008) Cinnamon Girl (2013).

Renée Zellweger non ha figli

4. Non ha avuto figli. Nonostante abbia alle spalle un breve matrimonio con il cantante Kenny Chesney, e una relazione con l’attore Bradley Cooper durata dal 2009 al 2011, l’attrice non ha mai avuto figli. La Zellweger ha più volte affermato di non sentirsi per questo incompleta, ribadendo che non sono i figli a denifire una donna.

Renée Zellweger e gli Oscar

5. Ha vinto un Oscar. L’attrice ha ricevuto nella sua carriera tre nomination ai premi Oscar per tre anni consecutivi. La prima candidatura arriva nel 2002 per il film Il diario di Bridget Jones, poi nel 2003 con Chicago e nel 2004 come miglior attrice non protagonista per il film Ritorno a Cold Mountain. Grazie alla sua interpretazione in quest’ultimo film vince infine il premio.

Renée Zellweger in What/If

6. È attratta dal suo personaggio. L’attrice ha dichiarato di essere profondamente diversa dal suo personaggio nella serie What/It, ma di sentirsene profondamente attratta, sia per la sua spregiudicatezza sia perché le permette di fare cose che altrimenti non farebbe mai.

Renée Zellweger in Judy

7. Si è allenata a lungo per il ruolo. L’attrice è protagonista nel film Judy, dove interpreta la celebre cantante Judy Garland. Per prepararsi al meglio alla parte, l’attrice ha preso lezioni di canto per oltre un anno prima dell’inizio delle riprese del film.

8. Ha vinto diversi premi. Grazie a tale ruolo, la Zellwegger ha ricevuto numerosi apprezzamenti, arrivando ad essere candidata come miglior attrice ai Critic’s Choice Movie Awards, ai Satellite Awards, e ai Golden Globe, vincendo il premio durante la cerimonia di quest’ultimo.

Renée Zellweger: il suo 2019

9. È tornata sulla cresta dell’onda. Il 2019 si è rivelato un anno particolarmente ricco per l’attrice, che è stata protagonista sia di una serie TV che di un film. Questi ruoli le hanno permesso di tornare alla ribalta, ponendo fino ad un periodo di inattività durato diversi anni.

Renée Zellweger età e altezza

10. Renée Zellweger è nata a Katy, in Texas, Stati Uniti, il 25 aprile 1969. L’attrice è alta complessivamente 160 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.