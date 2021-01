Renzi: “Conte ha già un accordo per fare un’altra maggioranza senza di noi”

È crisi di Governo. Dopo il botta e risposta e l’escalation delle ultime settimane sembra che non si possa più tornare indietro. Matteo Renzi interviene a Cartabianca, su Rai 3 e accusa il presidente Conte: “Secondo me ha trovato i numeri per un nuovo Governo”, viste le dichiarazioni degli ultimi giorni. E rilancia sul Recovery: “Non sono disponibile ad essere complice del più grande sperpero di denaro pubblico della storia repubblicana”.