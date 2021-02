Ricciardi dice che la variante inglese del Covid sta già mutando ed è più pericolosa (e letale)

Per Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, e docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, “la variante inglese si diffonde soprattutto nelle scuole perché si trasmette molto più frequentemente nei bambini, negli adolescenti e nei giovani, rispetto al ceppo originario. Ed ha anche una più elevata letalità. Per altro, sta già mutando per cui bisogna accelerare con la campagna di vaccinazione”.