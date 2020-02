Ricky Gervais: 10 cose che non sai sull’attore

Tra i più spietati e dirompenti comici attualmente in attività, Ricky Gervais è divenuto celebre per non avere peli sulla lingua, trovando sempre il modo più brillante per dire la sua su fatti di attualità e sull’ipocrisia vigente nel mondo dello spettacolo. Apprezzato anche per i suoi ruoli cinematografici e televisivi, Gervais ha in più occasioni dato prova di saper portare in scena una grande umanità, dimostrando di essere ben più di un cinico comico.

Ecco 10 cose che non sai di Ricky Gervais.

Ricky Gervais: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film comici. Dopo essere divenuto comico come stand-up comedian, Gervais debutta al cinema con il film For Your Consideration (2006), per poi diventare volto ancor più noto grazie al film Una notte al museo (2006), con Ben Stiller. Successivamente recita in Stardust (2007), Ghost Town (2008), Una notte al museo 2 – La fuga (2009), Il primo dei bugiardi (2009), L’ordine naturale dei sogni (2010), Muppets 2 – Ricercati (2014), Notte al museo – Il segreto del faraone (2014), Special Correspondents (2016) e David Brent: Life on the Road (2016).

2. È noto per i suoi ruoli televisivi. Nel 1999 l’attore conquista il pubblico interpretando diversi personaggi in The Jim Taveré Show, per poi diventare celebre grazie al ruolo di David Brent nella serie britannica The Office (2001-2003). Negli anni successivi prende parte alle serie Extras (2005-2007), Life’s Too Short (2011-2013), Learn Guitar with David Brent (2013), e Derek (2012-2014). Dal 2019 è protagonista della serie Netflix After Life, dove ha messo in luce anche le proprie doti drammatiche.

3. È anche produttore, sceneggiatore e regista. Negli anni Gervais si è distinto come personalità poliedrica, ricoprendo anche il ruolo di sceneggiatore e regista dei film Il primo dei bugiardi, L’ordine naturale dei sogni e Special Correspondents, ma anche delle serie The Office, Extras, Life’s Too Short, Derek e After Life. L’attore ha poi prodotto anche tali titoli, insieme ad i suoi numerosi spettacoli da comico.

Ricky Gervais: i suoi show

4. Ha raggiunto il successo grazie ai suoi show comici. Dalla fine degli anni ’90 Gervais inizia a rendersi protagonista di diversi show da stand-up comedian, dando vita con questi a veri e propri tour in giro per il mondo e guadagnando ottimi riscontri di critica e pubblico. Tra i più noti si ricordano Animals (2003), Politics (2004), Fame (2007), Science (2009), Humanity (2017) e SuperNature (2020). Questi ultimi due sono disponibili anche sulla piattaforma di streaming Netflix.

Ricky Gervais: chi è la sua compagna

5. Ha una lunga relazione sentimentale. Gervais ha conosciuto la sua attuale compagna nel 1982, durante gli studi universitari a Londra. Questa è Jane Fallon, scrittrice e produttrice. I due sono sempre stati riservati circa la loro vita privata, e rare occasioni l’attore ha parlato della loro relazione. A riguardo ha affermato che non hanno intenzione di sposarsi poiché la ritengono una cerimonia superflua, come anche hanno espresso la volontà di non avere figli.

Ricky Gervais in Humanity

6. È diventato uno dei suoi show più di successo. Con Humanity, Gervais torna alla stand-up comedian dopo anni di assenza. In questo show, distribuito su Netflix, l’attore dà sfogo alle sue opinioni, scagliando il proprio noto sarcasmo contro l’essere famosi, la mortalità e una società che prende tutto sul personale. Humanity è in breve diventato uno dei suoi più grandi successi, dando vita ad un fortunato tour in diversi paesi del mondo.

Ricky Gervais in The Office

7. È l’ideatore della serie. Nel 2001 Gervais ottiene grande notorietà grazie alla serie The Office, da lui ideata, scritta, diretta, prodotta e interpretata. Girata come un mockumentary, la serie si incentra sul personaggio di David Brent, direttore di una piccola filiale di un impresa cartaria. Gran parte del successo deriva dai frequenti tentativi di Brent di guadagnare l’approvazione dei suoi dipendenti, il più delle volte con risultati catastrofici.

8. Ha ottenuto importanti riconoscimenti. Con tale serie Gervais ebbe accesso ad un vasto pubblico, ottenendo una grande popolarità. Per il suo dirompente ruolo arrivò a vincere un Golden Globe per il miglior attore in una serie televisiva musical o comedy. The Office è stata inoltre la prima ed unica serie britannica a vincere il premio come miglior serie televisiva comedy o musical.

Ricky Gervais e i Golden Globe

9. È noto per le sue conduzioni imprevedibili. Data la sua popolarità, Gervais è stato chiamato a condurre ben cinque edizioni dei premi Golden Globe, rispettivamente nel 2010, 2011, 2012, 2016 e 2020. Durante questi eventi ha guadagnato ulteriore notorietà per i suoi monologhi comici ma allo stesso tempo particolarmente critici nei confronti dei presenti in sala o dei più recenti fatti di attualità, rubando letteralmente l’attenzione di tutti.

Ricky Gervais: il suo patrimonio

10. È uno dei comici più ricchi del mondo dello spettacolo. Grazie ai suoi numerosi lavori come attore, produttore, regista e sceneggiatore, Gervais ha guadagnato negli anni numerosi riconoscimenti, che gli hanno permesso di raggiungere un patrimonio stimato di 130 milioni di dollari. Questo ha fatto di lui uno dei comici più redditizi e più ricchi del mondo dello spettacolo.

