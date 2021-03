Professione DJ: parliamo di riconoscimento giuridico e di albo professionale

Nuove idee e nuove proposte per rendere il mestiere del dj una professione sempre più tutelata e regolarizzata in termini giuridici e burocratici

Professione DJ. Se quella del dj è diventata negli anni non solo un’arte ma anche una vera e propria professione, serve uno spazio, in una sede adeguata, in cui affrontare questioni relative all’attività del DJing dal punto di vista giuridico, per supportare la categoria dei DJ nella soluzione di problematiche concrete, tipiche dell’attività professionale.

La categoria dei DJ è stata una delle prime e delle più colpite dagli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica e per tali motivi le associazioni di categoria hanno lavorato incessantementeaffinché le istituzioni attivassero dei meccanismi a supporto dell’intera filiera del clubbing. In tale contesto, le problematiche che già colpivano il settore si sono notevolmente acuite e hanno stimolato un ripensamento dell’intero comparto.

