Rifiuti Siderno: situazione di stallo sul conferimento

Rifiuti Siderno: situazione di stallo sul conferimento

Lente Locale

R. &

SIDERNO – L’Osservatorio Cittadino sui Rifiuti di Siderno ha interpellato, a mezzo di posta elettronica certificata, il dipartimento ambiente della Regione Calabria al fine di essere informato circa i siti indicati dalla città Metropolitana come idonei ad ospitare una o più discariche di servizio per l’impianto TMB di Siderno.

Nei giorni scorsi è circolata la notizia probabilmente inverosimile, ma tuttora in attesa di una smentita ufficiale da parte di Regione e Comune, secondo la quale si starebbe pianificando una riapertura della discarica ubicata sul territorio di Siderno in località Timpe Bianche. L’equivoco che ha messo in allarme molti cittadini nasce dalla pubblicazione di due ordinanze emanate rispettivamente dalla Presidenza Regionale, nel mese di settembre 2019, e dal Comune di Siderno, lo scorso dicembre. Sebbene non sembra ci sia una relazione tra l’atto comunale, con il quale si intende concludere l’iter di esproprio dei terreni su cui è sorta la discarica ormai satura, ed il documento della Regione con il quale si chiedeva alla città Metropolitana di Reggio Calabria di indicare uno o più siti su cui aprire nuove di scariche a servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), la pubblicazione a distanza di pochi mesi ha fatto temere ai lettori meno attenti che ci sia l’intenzione di riaprire Timpe di Tenda.

Ben consapevole dell’impossibilità di riaprire la discarica di Siderno, che oltre ad essere satura è stata interessata da gravi cedimenti strutturali con relativi sversamenti di percolato, l’Osservatorio ha chiesto formalmente di essere informato dei siti che la Città Metropolitana di Reggio era chiamata ad individuare con termine perentorio di 20 giorni dall’ordinanza della Presidenza regionale.

Nell’auspicio che gli enti interpellati possano chiarire in modo inequivocabile la questione, questo Osservatorio Cittadino confida anche in una risposta più celere dell’assessore Mariateresa Fragomeni, la quale- già in occasioni precedenti- ha dimostrato la sua sensibilità per le tematiche ambientali riguardanti Siderno.

Rifiuti Siderno: situazione di stallo sul conferimento

Lente Locale