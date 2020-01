Rimborsopoli: la Cdc condanna 5 politici e il dirigente del Bilancio del Cosiglio regionale

Arriva una sentenza di condanna da parte della Corte dei Conti nei confronti di cinque politici e del dirigente del servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, Luigi Danilo Mantella, coinvolti nell’ambito dell’inchiesta “Rimborsopoli”.(QUI) La censura – scaturito da un presunto uso illegittimo dei fondi destinati ai gruppi in Consiglio regionale – colpisce, in particolare, Giuseppe Gentile, Antonio Scalzo, Francesco D’Agostino, Giuseppe Neri e Giuseppe Graziano che dovranno rimborsare 63.732 ciascuno. Mantella invece dovrà restituire 212.400 euro. I provvedimenti oggetto del procedimento erariale risalirebbero al 2015 e fanno seguito a precedenti pronunce della Corte dei Conti che aveva dichiarato già “irregolare la rendicontazione di cospicue somme”. Tutti i gruppi, ad eccezione del Misto e della Federazione dell Sinistra, avevano impugnato la delibera di fronte alle Sezioni riunite che hanno rideterminato l’importo per i gruppi “Insieme per la Calabria”, Pd, Udc, Progetto democratico e Pdl. È stato dichiarato irricevibile il ricorso di Italia dei Valori e quello di “Scopelliti Presidente”. La magistratura contabile ha deciso dunque di estendere le pronunce delle sezioni riunite anche ai gruppi consiliari Federazione della Sinistra, Misto e IdV che non avevano proposto ricorso contro la prima delibera della sezione controllo i cui ricorsi erano stati parzialmente accolti. Secondo la magistratura contabile, l’obbligo di restituzione sarebbe stato eluso con un’interpretazione normativa illegittima, rinunciando di fatto all’incasso di 531.106,77 euro.

