Max Vietri, titolare del ristorante Fuoco e Farina in via Valsavaranche a Roma, apre ai clienti a cena, violando le misure imposte ai ristoratori per il contenimento anti-Covid, come protesta per le difficoltà in cui si trovano a vivere dopo le chiusure. “Non ci stiamo, abbiamo bisogno di lavorare”.