Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, assicura che nonostante i ritardi sulle consegne delle dosi dei vaccini anti-Covid, non ci saranno problemi per i richiami: “Saranno fatti e garantiti”. Il problema, però, è che “se i vaccini non ci sono slitta di qualche settimana o mese l’immunità di gregge”.