Rivelazione Billi Eilish ai Grammy Awards 2020

Trionfo di Billi Eilish ai Grammy Awards 2020. La 18enne popstar fa incetta di premi vincendo in tutte le principali categorie. “Bad guys” è ‘record of the year’. L’album che contiene il brano si aggiudica il premio come miglior disco dell’anno: “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” e altri due meriti nelle categorie ‘Best pop vocal album’ e ‘Best engineered album, non-classical’. La ciliegina sulla torta per Billie arriva con un altro riconoscimento: ‘Best New Artist’. È lei la rivelazione agli Osar della musica, in una serata condizionata dalla scomparsa di Kobe Bryant. Allo Staples Center di Los Angeles, tra l’altro uno dei tempi della pallacanestro, l’omaggio è tutto per la stella della Nba. “L’America ha perso un eroe”, ha sottolineato la madrina della serata Alicia Keys.

Oltre a Billie Eilish, tra i vincitori delle 62esima edizione degli oscar della musica anche Lady Gaga e Bradley Cooper per “A star is Born” nella categoria “Best Compilation Soundtrack for Visual Media”. Nella categoria “Best Song Written for Visual Media”, un altro riconoscimento è andato a Lady Gaga per il brano “I’ll never love again”. Beyonce ha vinto nella categoria “Best Music Film” per “Homecoming”. Il premio per “Best Rap Performance” è stato assegnato postumo a Nipsey Hussle per “Rocks in the Middle”. Premiata anche l’ex first lady Michelle Obama per la sua autobiografia in versione audiolibro “Becoming”. Pur in un’atmosfera malinconica, hanno brillato le mise scintillanti e sexy, senza spalline. Il bianco è stato il colore più gettonato dalle star. In bianco Versace la 31enne Lizzo che si è aggiudicata tre Grammy.