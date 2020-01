Robert Downey Jr. incontra un giovane fan a cui Iron Man ha cambiato la vita

Ospite dello show di Ellen DeGeneres in occasione della promozione di Dolittle, Robert Downey Jr. ha incontrato un giovane fan che gli ha raccontato come il personaggio di Iron Man abbia cambiato la sua vita. Sul canale YouTube del popolarissimo show americano, è stato caricato un estratto dell’ospitata a Downey Jr. in cui è lo stesso attore ad intervistare Vincent, un ragazzino di 10 anni, ospite del talk insieme ai suoi genitori.

La madre di Vincent ha spiegato che il bambino ha smesso di parlare quando aveva soltanto un anno e che all’età di quattro gli è stato diagnosticato l’autismo. Quando Robert Downey Jr. ha chiesto a Vincent com’è stato perdere la capacità di comunicare, il bambino ha spiegato che è stato estremamente doloroso. Il padre di Vincent ha raccontato che è stato molto difficile per suo figlio imparare a farsi degli amici e a comunicare i propri bisogni e i propri sentimenti.

Nel corso dell’intervista il piccolo Vincent ha orgogliosamente rivelato che i suoi genitori gli hanno regalato un elmetto di Iron Man. Una volta indossato, Vincent è riuscito a superare le sue paure e a diventare molto più sicuro di sé. Lo stesso padre di Vincent ha spiegato che proprio grazie all’elmetto, suo figlio è diventato un bambino diverso, capace adesso di sfruttare ancora di più la sua immaginazione, di comunicare con gli altri e di aprirsi a loro.

Potete vedere il bellissimo estratto dell’intervista di seguito:

Molte persone sottovalutano l’impatto significativo che i film di supereroi e i fumetti possono avere sui bambini, che guardando questi personaggi ordinari trasformarsi in supereroi e salvare il mondo si sentono ispirati e diventano più sicuri. È molto importante, in una società come la nostra, che i bambini abbiano modelli da seguire come questi eroi, portatori di valori positivi utili a migliorare la fiducia in se stessi. Celebrità come Robert Downey Jr., che sfruttano l’opportunità di interpretare personaggi come Iron Man per entrare in contatto con le milioni di persone che li ammirano, meritano soltanto elogi.

A proposito di Dolittle, ricordiamo che il film arriverà nelle sale italiane il 30 gennaio. Il personaggio del Dottor Dolittle è stato creato dall’autore britannico Hugh Lofting nel 1920. Il cast del film è pieno di star che prestano la loro voce ai protagonisti in CGI, tra cui Rami Malek, Emma Thompson, Michael Sheen, Selena Gomez, Octavia Spencer, Antonio Banderas, John Cena, Marion Cotillard e Tom Holland.

