Robert Downey Jr. non vede l’ora di vedere il Batman di Pattinson

Robert Downey Jr. è entusiasta del casting di Robert Pattinson in The Batman. Downey Jr. ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema negli anni ’80, e dopo un periodo non proprio fortunato, è tornato alla ribalta grazie al ruolo di Iron Man nel MCU. A partire dal 2008, l’attore ha interpretato Tony Stark in ben 9 film della Saga dell’Infinito, fino a quando il suo personaggio non è stato ucciso in Avengers: Endgame, uscito nelle sale lo scorso anno.

Riguardo alla controparte DC del genere supereroistico, Robert Pattinson è attualmente impeganto a girare le sue scene di The Batman, film che – al pari di Joker – non dovrebbe far parte del DCEU. In seguito alla notizia del casting di Pattinson, il popolo di internet non si è risparmiato in quanto a critiche sulla decisione della Warner Bros., critiche insorte soprattutto per il passato dell’attore legato alla saga di Twilight. Ad essere onesti, le medesime reazioni sono state riservate anche a Michael Keaton e a Ben Affleck, quindi è possibile che si tratti di uno scetticismo più radicato in merito al Crociato di Gotham che di un risentimento vero e proprio nei confronti dell’attore.

Una persona che non sembra affatto nutrire dubbi sulla scelta della Warner, è appunto Robert Doweny Jr. In un recente podcast di Joe Rogan, infatti, la star del film di prossima uscita Dolittle ha parlato brevemente di The Batman e ha avuto la possibilità di commentare la scelta di Robert Pattinson come nuovo Uomo Pipistrello, dichiarando: “Voglio vedere cosa farà Pattinson. Mi piace quel ragazzo.”

Cosa ne pensate? Condividete l’opinione di Tony Stark?

Il cast di The Batman è formato da molti volti noti: Andy Serkis sarà Alfred e Colin Farrell sarebbe in trattative per interpretare Oswald Chesterfield aka Pinguino, Zoe Kravitz (la nuova Catwoman dell’universo DC), Jeffrey Wright (commissario Jim Gordon) e Paul Dano (Enigmista), infine John Turturro sarà il boss Carmine Falcone. Nel cast anche Peter Sarsgaard ma c’è ancora mistero sul suo ruolo.

HN Entertainment ha suggerito che le riprese del cinecomic si svolgeranno presso i Leavesden Studios di Londra (gli stessi della saga di Harry Potter ma anche di Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Wonder Woman e del sequel Wonder Woman 1984) mentre l’uscita nelle sale è stata già fissata al 25 giugno 2021.

“The Batman esplorerà un caso di detective“, scrivono le fonti, “Quando alcune persone iniziano a morire in modi strani, Batman dovrà scendere nelle profondità di Gotham per trovare indizi e risolvere il mistero di una cospirazione connessa alla storia e ai criminali di Gotham City. Nel film, tutta la Batman Rogues Gallery sarà disponibile e attiva, molto simile a quella originale fumetti e dei film animati. Il film presenterà più villain, poiché sono tutti sospettati“.

