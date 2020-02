Robert Downey Jr. ricrea la posa di Iron Man per beneficenza

Il primo attore ad aver interpretato il primo grande supereroe dell’Universo Cinematografico Marvel, ossia Robert Downey Jr., ha voluto ricreare l’ormai iconica posa di Iron Man per una giusta causa. Attraverso il suo account Instagram, l’attore ha infatti condiviso alcune immagini che lo vedono intento a lasciare l’impronta della propria mano, con la tradizionale posa che ha contribuito a rendere il personaggio di Tony Stark ancora più iconico.

Sfortunatamente, non si tratta di un qualcosa che anticipa un potenziale ritorno di Downey Jr. nel franchise di grandissimo successo: semplicemente, Robert ha preso parte ad una raccolta fondi in favore degli incendi che nell’ultimo periodo hanno devastato l’Australia. Anche Jeremy Renner, sua co-star nella saga di Avengers, ha partecipato all’operazione benefica.

Potete vedere le immagini condivise da Robert Downey Jr. di seguito:

Al momento non sappiamo se rivedremo mai il personaggio di Iron Man sul grande schermo, né sappiamo se i Marvel Studios siano intenzionati a reintrodurlo nelle loro storie, magari attraverso un recasting. Per lungo tempo si è parlato di un possibile ritorno del personaggio in un cameo nell’attesissimo Black Widow: essendo però il film ambientato tra gli eventi di Civil War e quelli di Infinity War, la presenza di Tony Stark sarebbe giustificata dalla collocazione temporale degli eventi narrati nel cinecomic dedicato a Natasha Romanoff. Come Iron Man possa effettivamente tornare in vita nel MCU dopo quanto accaduto in Endgame, resta ad oggi un mistero.

