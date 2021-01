Roberta Siragusa, il legale di Pietro Morrale: “È distrutto dalla morte della fidanzata”

Pietro Morreale, il ragazzo accusato di aver ucciso la fidanzata Roberta Siragusa e di averne occultato il cadavere, è distrutto, così come tutta la famiglia. A dirlo è il difensore del 19enne che quest’oggi è stato interrogato dal pm davanti al quale è rimasto però in silenzio. Intanto domani si terrà l’autopsia sul corpo della 17enne trovata morta in un burrone a Caccamo, in provincia di Palermo.