Rocca di Neto: sospese due attività commerciali

Nella giornata del 30 gennaio 2021 personale della Divisione P.A.S.I. – Squadra Amministrativa, ha effettuato controlli amministrativi in Rocca di Neto all’esito dei quali due titolari di attività commerciali, tra cui una sala giochi, attrezzata come centro scommesse, sono stati sanzionati per aver violato le normative atte al contenimento del Covid 19, disponendo la sospensione delle attività per giorni 5. All’interno di una delle due attività sanzionate si è constatata la presenza di 5 avventori, all’interno del locale intenti a giocare, i quali sono stati tutti sanzionati, in quanto creavano assembramento all’interno di un esercizio pubblico. In particolare, poi, durante il controllo, dopo aver verificato le autorizzazioni amministrative dell’esercizio, a carico del titolare dell’attività, è stata elevata una sanzione amministrativa per aver messo a disposizione degli avventori una postazione internet composta da case, due monitor, tastiera e mouse, destinata a forme di gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS; quanto utilizzato è stato posto a sequestro amministrativo. Al termine del controllo, sempre a carico del titolare dell’attività, è stata infine elevata la sanzione amministrativa per aver violato le normative atte al contenimento del rischio epidemiologico derivante dal virus Covid 19, per aver omesso di sospendere l’attività di sala giochi nonostante l’obbligo imposto. E’ stata inoltre disposta la sospensione dell’attività per giorni 5 e seguirà apposita segnalazione al Sig. Prefetto di Crotone per l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.