A darne notizia è stata Atac con un comunicato. A quanto si apprende, l’autobus ha preso fuoco mentre percorreva il Grande Raccordo Anulare, allo svincolo con Tor Bella Monaca. L’autista è riuscito a scendere non appena ha visto il fumo, nessun passeggero era in quel momento a bordo. Si tratta del secondo autobus andato a fuoco in meno di tre giorni.