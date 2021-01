Roma, due mini market vendono prodotti cinesi anti Covid: finiscono sotto sequestro

La Guardia di Finanza ha scoperto oltre 3mila dosi di prodotti venduti in due mini market di Roma come medicinali anti Covid. Tre commercianti ora sono accusati di ricettazione e vendita abusiva di medicinali. Questi tipi di prodotti infatti non possono essere commercializzati in Italia: l’autorizzazione per l’immissione in commercio rilasciata dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Così è scattato il sequestro.