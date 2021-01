Il ritratto di Patrick Zaki, lo studente arrestato lo scorso 7 febbraio al Cairo, in Egitto, sarà proiettato per un mese sulla facciata del Campidoglio. L’iniziativa è stata realizzata su spinta dell’Associazione InOltre Alternativa Progressista, promotrice delle iniziative in favore di Zaki e durerà un mese.