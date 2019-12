Roma, momento storico: attesa ufficialità per passaggio di proprietà

La Roma si prepara a cambiare proprietà. La trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione del club sarebbe infatti alle ultime battute. Nelle ultime ore gli advisor sono riusciti a far incontrare i due imprenditori americani, con la conseguente riduzione di distanza tra domanda ed offerta, avvicinando così la tanto attesa fumata bianca, per la quale ora mancherebbe solo l’annuncio ufficiale.

LE CIFRE- Secondo indiscrezioni, ad oggi potremmo parlare tranquillamente di un affare da oltre 750 milioni di euro inclusi i 270 milioni di debiti della società e i 150 milioni già previsti per la ricapitalizzazione.

SULLO STADIO NUOVO- Secondo quanto riportato dal messaggero, gli ultimi colloqui sul passaggio del pacchetto di maggioranza sarebbero ripartiti il 23 dicembre sull’asse Londra-Los Angeles-Boston, grazie all’arrivo della spinta decisiva alla chiusura. Stadio? Pallotta e Friedkin avrebbero deciso di non inserire nell’affare l’eventuale costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle, per cui la Roma non ha mai ricevuto il via libera dal Campidoglio. Ma su tutto il resto l’intesa ormai è totale.

ATTESA NOTA UFFICIALE- Ora per comunicare il cambio di proprietà si attende solo una nota del club giallorosso nella quale si parlerà di “intesa verbale”, poi verranno firmati tutti i contratti per completare l’iter in maniera formale.