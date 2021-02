La Roma non è andata oltre lo 0-0 contro il Benevento nel posticipo domenicale della 23a giornata di Serie A. La squadra di Fonseca non ha approfittato di circa mezz’ora in superiorità numerica per l’espulsione di Glik. Dzeko e compagni sciupano l’occasione di avvicinarsi al Milan e si portano a più uno su Atalanta e Lazio.