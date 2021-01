Roma-Spezia è una partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021 che si gioca martedì 19 gennaio alle ore 21.15 allo stadio Olimpico. La gara verrà trasmessa in diretta TV e in streaming dalla Rai. Le squadre di Fonseca e Italiano si affronteranno due volte in pochi giorni: prima in coppa e poi in campionato. La vincente incontrerà nei quarti di finale il Napoli.