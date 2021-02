Tragico incidente sulla Nomentana a Roma: un ragazzo è morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’automobile. Sul posto sono accorsi i soccorsi e le forze dell’ordine. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. A bordo con lui c’era anche una ragazza che è stata trasportata in ospedale sotto choc.