Roma-Udinese è un match valido per la terza giornata di ritorno della Serie A 2020/2021. Le squadre di Paulo Fonseca e Luca Gotti si affronteranno nel lunch match oggi domenica 14 febbraio 2021 allo stadio Olimpico di Roma con fischio di inizio alle ore 12.30. La gara sarà visibile in diretta TV e in streaming su DAZN.