Roma-Verona è la sfida che chiude il programma della prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. Giallorossi e gialloblù si affronteranno oggi domenica 31 gennaio 2021 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso in diretta TV esclusiva su Sky e sarà possibile vederlo in streaming con Sky-Go e Now Tv.