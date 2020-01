Roma, Zaniolo shock: rottura del legamento del ginocchio e addio Euro 2020

Dramma sportivo per Zaniolo. Durante Roma-Juventus, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lunedi mattina verrà operato a Villa Stuart, dove il 20enne centrocampista è giunto in lacrime per l’infortunio che lo ha costretto a uscire in barella al 33′ di Roma-Juventus. Un k.o. arrivato al termine di una straordinaria e prepotente azione solitaria in cui il talento nato a Massa aveva saltato mezza difesa juventina in una quarantina di metri; poi, quando ha provato a passare in mezzo a Rabiot e De Ligt gli ha ceduto la gamba, apparentemente prima ancora del contatto con l’olandese, che ha rimediato l’ammonizione. Le immagini di Zaniolo in lacrime che esce sulla barella sono un vero e proprio pugno nello stomaco. Un giovane talento in ascesa che adesso sarà costretto a fermarsi per parecchio tempo. Come detto, stagione finita e, con molta probabilità, addio Euro 2020.

Il post infortunio. Un’ambulanza lo ha subito portato a Villa Stuart, dove è giunto ancora in lacrime e dove si è immediatamente recato anche il professor Mariani per accertarsi delle condizioni del centrocampista. Zaniolo ha lasciato Villa Stuart insieme alla madre verso le 22.40 e senza stampelle. Le prime voci parlavano di probabile rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, pochi minuti dopo la triste conferma. Antefatto: in settimana il calciatore non si era allenato per un problema alla coscia e al ginocchio destro. Problemi rimediati durante la gara contro il Torino. In bocca al lupo a Nicolò e auguri di pronta guarigione: la Roma e il calcio italiano hanno bisogno di lui.