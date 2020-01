Ronaldo e l’Atalanta aprono alla grande il 2020. Per Ibra ci sarà da aspettare

Milan, anno nuovo ma stessa crisi di quello precedente, con un pareggio interno per 0-0 contro la Sampdoria, nonostante il ritorno di Ibrahimovic, dentro nel secondo tempo al posto del solito Piatek. Per lo svedese 35 minuti in campo nella ripresa, ma il protagonista di giornata è Donnarumma a dimostrazione che per cambiare registro ci vuole ancora parecchio tempo e molto allenamento.

EMOZIONE IBRA- “Sono molto emozionato, volevo fare gol e fare il gesto di Dio sotto la curva. Si vede in campo che manca tanta fiducia ed aggressività nel fare gol, siamo meno concreti. Bisogna capire cosa fare per far uscire il massimale della squadra. Proverò ad aiutare in tutti i modi”. Così il centravanti svedese a fine gara.

PIOLI PREOCCUPATO- “Volevamo vincere e riprendere il campionato con una vittoria. Non esserci riusciti è deludente. Pur avendo sempre fatto la partita nella loro parte di campo e in area. Ci è mancata qualità e senza di quella, con poca precisione tecnica, è difficile vincere”.

JUVENTUS-CAGLIARI- Juve a due facce tra primo e secondo tempo, la squadra di Sarri travolge il Cagliari per 4-0, iniziando così nel modo migliore il nuovo anno e lasciandosi alle spalle l’amarezza per la sconfitta in Supercoppa con l Lazio. Ronaldo ne fa 3 più assist per Higuain, per una vittoria che vale molto più dei normalissimi tre punti.

SARRI SODDISFATTO- “Come continuità forse è la partita migliore, abbiamo fatto buoni 80 minuti, una qualità che avevamo espresso solo a sprazzi oggi lo abbiamo fatto per un periodo molto più lungo. Essere così aggressivi lo possiamo fare solo se siamo così alti, se stiamo alle giuste distanze dal pallone”. Così il tecnico bianconero a fine partita.

SPETTACOLO ATALANTA- L’Atalanta ne fa 5 a partita, dopo quelli rifilati al Milan è il turno del Parma, altro show casalingo per la squadra di Gasperini, la quale annienta quella di D’Aversa con un secco 5-0, portandosi così a – 1 dal quarto posto, occupato dalla Roma. Gomez, Freuler e Gosens, nel primo tempo, nella ripresa arriva la doppietta di Ilicic a sugellare un trionfo senza storia alcuna.