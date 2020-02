Rooney Mara: 10 cose che non sai sull’attrice

Indicata come una tra le migliori attrici della sua generazione, Rooney Mara ha dato prova del proprio talento grazie a personaggi fragili, imperfetti ma dotati allo stesso tempo di un invincibile gamma di sentimenti. Negli ha collaborato con alcuni dei più affermati attori e autori, maturando come interprete fino a diventare una delle più richieste del panorama hollywoodiano. Attiva tanto al cinema quanto in importanti cause ambientali e animaliste, la Mara è senza dubbio una delle personalità più affascinanti oggi presenti nel mondo dello spettacolo, capace di coniugare semplicità, eleganza e professionalità. Ecco 10 cose che non sai di Rooney Mara.

Rooney Mara: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. Dopo aver recitato in piccoli ruoli al cinema, l’attrice ottiene una prima notorietà grazie al film The Social Network (2010), dove recita accanto all’attore Jesse Eisenberg. Con Millennium – Uomini che odiano le donne (2011) raggiunge poi un nuovo livello di fama, ottenendo in seguito ruoli di rilievo in celebri film come Senza santi in paradiso (2013), Effetti collaterali (2013), Her (2013), Trash (2014) Carol (2015), Pan – Viaggio sull’isola che non c’è (2015), Lion – La strada verso casa (2016), Il segreto (2016), Una (2016), La scoperta (2017), Storia di un fantasma (2017), Song to Song (2017), Don’t Worry (2018) e Maria Maddalena (2018), dove recita accanto all’attore Joaquin Phoenix. Attualmente è impegnata nelle riprese del film Nightmare Alley.

2. Ha ottenuto due nomination ai premi Oscar. Nel corso della sua carriera l’attrice è stata candidata a due premi Oscar. Nel 2012 fa infatti parte della cinquina come miglior attrice, con il film Millennium – Uomini che odiano le donne, mentre nel 2016 viene candidata come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel film Carol.

Rooney Mara: chi è sua sorella

3. Anche sua sorella è una nota attrice. Rooney Mara è la sorella dell’attrice Kate Mara, nota per i suoi ruoli nei film I segreti di Brokeback Mountain, Fantastic 4 – I Fantastici Quattro e Sopravvissuto – The Martian. L’attrice celebre per il film Millennium ha in diverse occasioni affermato di essersi appassionata alla recitazione grazie alla sorella, la quale l’ha poi incoraggiata a debuttare in tale mondo.

Rooney Mara e Joaquin Phoenix

4. Ha una relazione con il noto attore. Dal 2016 l’attrice ha una relazione con Joaquin Phoenix, conosciuto sul set del film Her. I due hanno confermato la loro storia apparendo insieme ad alcuni eventi di gala, come anche al Festival di Cannes. Nessuno dei due attori possiede un account social network, e conducono una vita piuttosto riservata, dividendosi tra il cinema e le numerose cause animaliste e ambientali da loro sostenute. Nel luglio del 2019 viene ufficialmente annunciato il loro fidanzamento.

5. Hanno recitato insieme più volte. Dopo essersi conosciuti sul set del film Her, dove interpretavano il ruolo di una coppia in procinto di divorziare, i due attori hanno nuovamente condiviso la scena per il film Don’t Worry, dove Phoenix ha voluto accanto la compagna. Ha poi reso il favore prendendo parte al film Maria Maddalena, dove la Mara era protagonista. In tutti e tre questi film, i loro personaggi hanno o hanno avuto una relazione.

Rooney Mara e Givenchy

6. È l’ambasciatrice di un noto profumo. Dal 2018 l’attrice è il volto che fa da testimonial al profumo L’interdit, della celebre Givenchy. Tale ruolo era un tempo ricoperto dall’iconica Audrey Hepburn, e la Mara si è detta onorata di poter essere parte di tale progetto. L’attrice ha dichiarato di non essere solita legarsi a marche di questo tipo, ma la politica e le persone dietro Givenchy l’hanno convinta ad usare la propria immagine per rilanciare un profumo che sfida a superare i propri limiti.

Rooney Mara in Millennium – Uomini che odiano le donne

7. Ha ottenuto la parte in un modo insolito. Il regista David Fincher era certo che Mara fosse la scelta giusta per la parte di Lisbeth Salander, ma altrettanto non erano i produttori. Per convincerli, Fincher chiese all’attrice di passare una serata fuori e di ubriacarsi in modo eccessivo. Il giorno dopo, Fincher la presentò, in pieno stato di post sbornia, ai produttori, i quali si convinsero che aveva la tempra giusta per la parte.

8. Ha perso molto peso per il ruolo. Nonostante non le fosse stato richiesto, l’attrice decise di perdere una grande quantità di peso, così da risultare maggiormente pelle e ossa e poter caratterizzare il proprio personaggio a partire da questo aspetto fragile. Alla fine, divenne così magra che Fincher, spaventato, la incoraggiò a riacquisire qualche chilo.

Rooney Mara in Carol

9. La prima scena d’amore è stata girata in una data speciale. Per pura casualità, la scena in Carol che vede l’attrice intenta in un rapporto sessuale con la sua co-protagonista Cate Blanchett, è stata girata il 17 aprile, che è anche la data di compleanno della Mara. Questa ha dichiarato che poter recitare insieme alla Blanchett è stato un vero e proprio sogno che si realizza.

Rooney Mara: età e altezza

10. Rooney Mara è nata a Bedford, nello stato di New York, Stati Uniti, il 17 aprile 1985. L’attrice è alta complessivamente 160 centimetri.

