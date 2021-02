Rovellasca, perde il controllo della Lamborghini e si schianta contro gli alberi: gravi due uomini

Due uomini di 37 anni sono rimasti gravemente feriti in un tragico incidente avvenuto a Rovellasca, in provincia di Como, oggi domenica 21 febbraio. Stando alle primissime informazioni, i due erano a bordo di una Lamborghini quando avrebbero perso il controllo dell’auto andando a sbattere prima contro delle piante e poi contro alcune auto in sosta. Uno dei due amici è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale di Legnano.