Ruba vaccino covid per la moglie malata, medico addetto alle vaccinazioni denunciato ad Amburgo

Quello che all’inizio sembrava un gesto di egoismo si è rivelato invece un gesto di disperazione . Il medico non ha rubato la dose del vaccino covid per se stesso, ma per la moglie malata grave che lo stava aspettando fuori dai padiglioni espositivi. La donna ha poi ricevuto anche la seconda dose di vaccinazione, sebbene non appartenga al gruppo di coloro attualmente idonei alla vaccinazione in Germania.